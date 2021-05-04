ارتفاع اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4-5-2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في سوريا لما لها من اهمية للكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في البحث على محركات البحث العالمية على اسعار الذهب قررنا كتابة هذا المقال.

ارتفاع اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4-5-2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4 -5- 2021، حسب بيانات جمعية الصاغة السورية، بينما انخفضت الاسعار في السوق السوداء.

ارتفاع اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4-5-2021

وجاءت اسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الثلاثاء نحو 144 ألف ليرة للشراء، و143 ألفا و500 ليرة للبيع.

الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 123 ألف و429 ليرة للشراء، ونحو 122 ألفا و929 ليرة للبيع.

الذهب عيار 24

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السورية غير الرسمية (السوداء) نحو 169 ألفا و773 ليرة للشراء، و175 ألفا و490 ليرة للبيع.

الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 148 ألفا و618 ليرة للشراء، و153 ألفا و622 ليرة للبيع.

الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 127 ألفا و462 ليرة للشراء، و131 ألفا و754 ليرة للبيع.

الذهب عيار 14

اما سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107 آلاف و893 ليرة للشراء، و111 ألفا و526 ليرة للبيع.

اوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في التعاملات في السوق السورية نحو 5 ملايين و288 ألفا و887 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و466 ألفا و964 ليرة للبيع.

الليرة الذهب

بينما بلغ سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و190 ألف ليرة للشراء، ونحو مليون و230.