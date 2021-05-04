التعليم المصرية تتيح خدمات Office 365 مجاناً

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية اليوم الثلاثاء، عن تعاوناً جديد مع شركة مايكروسوفت يتيح للطلاب والمعلمين بعض خدمات حزمة Office 365 مجاناً.

التعاون الجديد بين الوزارة المصرية ومايكروسوفت سيتيح لقرابة 20 مليون طالب من طلاب المدارس الحكومية والخاصة الاستفادة من نسخة الويب من برامج Word, PowerPoint, Teams كما سيتاح لهم الاستفادة الكاملة من خدمات بريد Outlook بجانب تخصيص مساحة تخزين سحابية على OneDrive.

وستقدم الحكومة المصرية هذه الخدمة وكما ذكرنا بصورة مجانية على أن يحصل الطلاب على بريدهم الإلكتروني الخاص من خلال التسجيل على الرابط التالي: https://office365.emis.gov.eg

عملية التسجيل لا تتطلب إلا الرقم القومي للطالب والمتاح على بطاقات تحقق الشخصية, شهادات الميلاد أو جوازات السفر وكود الطالب. يمكن للطلاب الحصول على الكود الخاص بهم من خلال التوجه للموظف المسؤول بمدرستهم. الأمر ذاته ينطبق على المعلمين الذي يرغبون في الاستفادة من المنحة الجديدة.