التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021، حيث نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021، عبر القمرين نايل سات وعربسات، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بتردد القنوات المختلفة، كما يقدم العديد من الموضوعات كالأكلات والمشروبات والحلويات، وفي هذا المقال سنخصصه للحديث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

ونقدم لكم التردد الجديد لتتمكنوا من ضبط الريسيفر بالتردد الجديد والاستمتاع بمشاهدة برامج القناة الأكثر شهرة في العالم.

التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2021

برامج ناشونال جيوغرافيك

تقدم القناة العديد من البرامج منها:

برنامج هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

برنامج أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

برنامج أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

برنامج صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

برنامج عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

برنامج أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.