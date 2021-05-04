قوات الاحتلال تفرج عن الأسير عز الدين احميد بعد 18 عامًا من الاسر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:07 م
04 مايو 2021
الأسير عز الدين احميد
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أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير المجاهد عز الدين إبراهيم حسان احميد (46 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية عشر عامًا.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الاسير احميد بتاريخ 04/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيوني حكمًا عليه بالسجن الفعلي (18) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المجاهد عز الدين احميد من مواليد 07/01/1975م، وهو متزوج؛ ولديه ابن واحد "عبد الرحمن"، وأفرج عنه من سجن رامون الصهيوني.

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