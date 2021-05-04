خطيب الأقصى يحذر من مخطط الجماعات اليهودية لاقتحام المسجد يوم الـ28 من رمضان

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء، من مخطط الجماعات اليهودية المتطرفة لإعادة فتح الأقصى أمام اقتحامات المتطرفين اليهود في 28 من شهر رمضان المبارك، وتنفيذ اقتحام واسع له، فيما يسمى بيوم"توحيد القدس".

دعا الشيخ عكرمة في تصريحات صحفية، جميع المصلين إلى عدم قطع الاعتكاف ما بعد ليلة القدر، وأن يستمروا في اعتكافهم حتى نهاية الشهر الفضيل، لافتا الي ان جماعات الهيكل تنوي هذا العام تنفيذ اقتحام واسع للأقصى بـ28 رمضان، وتحشد عناصرها لذلك، محذرا الاحتلال من تداعيات السماح للمستوطنين بتنفيذ الاقتحامات.

وأكد صبري على أن الاحتياطات قائمة لصد أي اعتداء على المسجد المبارك يمكن أن يُنفذه المتطرفون بـ 28 رمضان، وهناك تحضيرات لتكثيف التواجد الفلسطيني داخل المسجد لحمايته من المستوطنين والدفاع عنه، داعيا المقدسيين وكل من يستطيع الوصول للمسجد إلى شد الرحال إليه، والرباط الدائم في ساحاته للتصدي لأي اعتداءات إسرائيلية ضده.

وأشار إلى أن عشرات آلاف المصلين يؤمون المسجد الأقصى يوميًا، رغم قيود وإعاقات الاحتلال وتضييقاته على الحواجز العسكرية، وإبعاد بعض المصلين، موضحاً ان المعتاد في العشر الأواخر من رمضان في كل عام أن تتوقف السياحة لغير المسلمين في الأقصى، وبالتالي تتوقف اقتحامات المستوطنين المتطرفين

وحمّل صبري حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي توتر أو تصعيد قد يحدث في المسجد الأقصى ومدينة القدس، إذا سمحت بتلك الاقتحامات.

وذكرت مصادر مقدسية أن جماعات متطرفة تضع كل ثقلها لفرض اقتحام واسع تؤدى فيه الطقوس التوراتية العلنية صباح يوم 28 رمضان، وأنها أعلنت أن عدداً كبيراً من كبار حاخامات الجماعات المتطرفة وقادتها ينتظرون قطعان المقتحمين عند باب المغاربة.

وأوضحت المصادر المقدسية أن جماعات الهيكل بدأت بتسجيل أسماء كل من يرغب باقتحام الأقصى خلال هذا اليوم وتتوقع هذه الجماعات حشد ٢٠٠٠ مستوطن للاقتحام.

في المقابل، انطلقت في مدينة القدس دعوات شبابية للاحتشاد والزحف نحو المسجد الأقصى في 28 رمضان، لحمايته من مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المتطرفين.