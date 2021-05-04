موعد أول ايام عيد الفطر 2021 في الأردن

ينتظر المسلمون موعد ايام عيد الفطر 2021 لكي يبدؤوا في التجهيز للاحتفال بهذه المناسبة، ويرتبط هذا العيد لدى المسلمين بالكثير من المظاهر الاحتفالية، ومنها التنزه في الحدائق والأماكن العامة، وزيارة الأقارب والأصدقاء.

ويأتي عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان الكريم الذي من المتوقع أن يكون أعداد أيام الصيام فيه هذا العام 30 يوما، إذ يتم أداء الطاعات به، حيث يقوم المسلمين بالاحتفال به والترويح عن النفس وعن الأهل،وفي هذه المقالة سنرفق لكم كافة الاخبار والتقارير التي تحدد موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2021 في دولة الاردن .

واعلن علماء الفلك موعد ايام عيد الفطر 2021 في الأردن، مؤكدين أنه تم تحديد موعد العيد هذا العام 1442 هجري بناءً على الحسابات الفلكية التي دائما يتم الاعتماد عليها لتحديد هلالي رمضان وشوال في كل عام.

وأوضح العلماء أن عيد الفطر في الأردن وفي الكثير من الدول العربية والإسلامية سيوافق هذا العام 2021 بتاريخ 13 مايو / أيار الجاري والذي يوافق يوم الخميس من الأسبوع القادم، كما أعلنت دول في أوروبا.

موعد اول ايام عيد الفطر في الأردن2021:

وتجتمع جميع البلدان العربية والإسلامية في عدد من مظاهر الاحتفال، بينما تنفرد كل دولة بعدد من الطقوس الاحتفالية الخاصة بها، ولكن بشكل عام يفرح الأطفال والكبار ويتبادلون أجمل التهاني والأمنيات.

كما ينتظر المسلمون في الأردن الإعلان عن تحري هلال شوال لمعرفة موعد عيد الفطر السعيد 2021، حيث ثبوت رؤية الهلال من عدمه تكون يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان في كل عام أي الأربعاء.

وفي أول أيام عيد الفطر في الأردن يتوجه المسلمون للاحتفال أولا بأداء الصلاة صباحا، ثم تبدأ الاحتفالات الدينية والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، وفي الغالب يخصص للزيارات والمعايدات فيه.