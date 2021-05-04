الاحتلال يواصل عمليات مداهمة واسعة في بلدة عقربا بنابلس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة مداهمة عسكرية واسعة في بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، سعياً للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار في حاجز زعترة قبل يومين.

بدورها أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى وسط البلدة، وفرضت منع التجول في حي بني جابر، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم.

وأكدت المصادر إن قوات الاحتلال ومعها ضباط من جهاز الشاباك حولوا أحد المنازل في الحي إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني مع المواطنين، بعد احتجاز سكان المنزل في غرفة واحدة.

يشار ان قوات الاحتلال تقوم حالياً بعمليات دهم من منزل لآخر، ويتم خلالها تفتيش المنازل وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب على بعض سكانها، فيما دارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في الثانية فجرا، وداهمت عدة منازل واستجوبت سكانها، كما صادرت المركبة التي يشتبه أنها استخدمت في عملية زعترة، والتي أحرقها أهالي عقربا أمس قبل وصول الاحتلال إليها.

جدير ذكره ان قوات الاحتلال اغلقت مداخل وطُرق "عورتا وعقربا ومجدل وبيتا وأوصرين" ومنعت خروج ودخول المواطنين.









