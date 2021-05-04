موعد اول ايام عيد الفطر المبارك في السعودية 2021، ايام قليلة ويحل علينا عيد الفطر المبارك، ليفرح المسلمين بهذا اليوم بعد شهر من الطاعات والعبادات، وفي هذه المقالة سننشر لكم جمهورنا العزيز السعودية، موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2021، أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 هـــ ، عبر موقعنا " فلسطين اليوم".

فرغم حائجة كورونا كوفيد 19، الا ان المسلمين في كافة بقاع الارض تصر على الاحتفال بهذا العيد على امل ان يأتي عليهم العيد القادم والحائجة قد زالت، موعد عيد الفطر في السعودية 2021-1442.

هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أكدت أن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يوما، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السعودية، فلكيا سيوافق يوم الخميس 13 مايو الجاري، حيث إن شهر رمضان المبارك بدأ في المملكة يوم الثلاثاء 13 أبريل الماضي، بعد أن تحرت السعودية هلال الشهر الكريم مرتين.

وقال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية والمستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد الله بن المنيع، اليوم الإثنين، إنه «من المعلوم أن رمضان هذا العام 1442 هجريا ثبت دخوله شرعا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 ميلاديا وعدد أيامه 30 يوما، ذلك لأن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هجريا في الساعة 21:59»، بحسب ما نقلته صحيفة «سبق» السعودية.

وأضاف: «ليلة الأربعاء (12 مايو) هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان 30 يوما، فيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 ميلاديا، هو أول يوم من أيام شهر شوال، يوم عيد الفطر المبارك».

هلال أول أيام عيد الفطر في السعودية لن يرى

رغم تأكيد الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر 2021 في السعودية، سيوافق 13 مايو الجاري، إلا أنه من المقرر استطلال رؤية هلال عيد الفطر المبارك يوم 11 مايو الجاري، الموافق 29 رمضان 1442 هجريا.

وحول ترائي هلال شهر شوال 1442 هجريا، يوم 29 رمضان، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية لن يرى لأمرين: أحدهما أن الهلال في هذه الليلة غرب قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، الثاني أن ولادة شهر شوال كان بعد غروب القمر ثم غروب الشمس بعده مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442، «إذ ستحدث ولادة الهلال في الساعة 21:59 من مساء تلك الليلة».

وأكد الشيخ عبد الله بن المنيع، أن صدور بيان من المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442 هجريا «إعذارا لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي».