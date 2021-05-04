اليكم تكبيرات عيد الفطر السعيد 2021

تكبيرات عيد الفطر السعيد 2021 ، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري تكبيرات عيد الفطر، حيث يبحث الكثيرون عن تكبيرات العيد مع اقتراب عيد الفطر السعيد، ومع ازدياد عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

ويحرص موقع فلسطين اليوم، على تقديم كل جديد للمتابعين خاصة في الاعياد والمناسبات وشهر رمضان، كما يقدم العيد من الادعية المختلفة، وهذا المقال خصصناه للحديث عن تكبيرات عيد الفطر السعيد، للتعرف عليها تابع المقال للنهاية.

تكبيرات عيد الفطر السعيد 2021

افضل صيغة لتكبيرات العيد

اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، الله أكْبَرُ الله أكبر ولِلَّهِ الحَمْدُ، الله أكبرُ كبيراَ، والحمدُ للَّه كثيراَ، وسُبْحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلاَ، لا إلهَ إلا اللهُ وحده، صدَقَ وعده، ونصرَ عبدَه، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إيَّاه، مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرا.

تكبيرات عيد الفطر السعيد 2021

كيفية أداء صلاة العيد

تكون صلاة العيد ركعتان، تؤدى مثل أية صلاة؛ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: “صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غيرُ قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى.”

ويكون الاختلاف بين صلاة العيد وأية صلاة أخرى في التكبير، فيكبر في الركعة الأولى سبع مرات غير تكبيرة الإحرام، أي 8 مرات، ويكبر في الكعة الثانية خمس مرات، غير المرة التي يقولها الإمام عند القيام من السجود؛ فعن السيدة عائشة، رضي الله عنها: “التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع.”

وبعد الانتهاء من الصلاة يلقي الإمام خطبة على الناس يعظهم فيها بعمل الخير وتجنب السيئات.