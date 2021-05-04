انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الذهب في مصر بشكل مستمر، حيث انه يهم الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث على محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب في مصر، قررنا كتابة هذا المقال.

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 -5- 2021

وشهدت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بعدما حقق ارتفاعا ملحوظا أمس الاثنين، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر انخفاضا بمقدار 2 جنيه بعدما ارتفع بمقدار 10 جنيهات أمس ليظل مرتفعا عن سعر الأسبوع الماضي.

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 -5- 2021

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 787.61 جنيه ، بينما وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء،1,785.46 $ .

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

اليكم اسعار الذهب في مصر كما يأتي:

سعر الذهب عيار 24 قيراط 900.12 جنيه 57.40 $

سعر الذهب عيار 22 قيراط 825.11 جنيه 52.62 $

سعر الذهب عيار 21 قيراط 787.61 جنيه 50.23 $

سعر الذهب عيار 18 قيراط 675.09 جنيه 43.05 $

سعر الذهب عيار 14 قيراط 525.07 جنيه 33.49 $

سعر الذهب عيار 12 قيراط 450.06 جنيه 28.70 $

سعر الذهب عيار 10 قيراط 375.05 جنيه 23.92 $

الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,300.87 جنيه 401.83 $

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,996.98 جنيه 1,785.46 $

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 900,123.89 جنيه 57,404.03 $