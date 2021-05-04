المكسيك تعتذر لشعب المايا عن جرائم واضطهاد قبل 500 عام

قدم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء 4-5-2021 اعتذاره واعتذا حكومته رسميًا لشعب المايا عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم خلال الغزو والحقبة الاستعمارية والدولة الحديثة.

وأكد الرئيس المكسيكي أن اعتذاره لشعب المايا جاء امتثالا لأخلاق الدولة وفقًا للقناعات الخاصة قائلًا: "نعتذر بصدق لشعب المايا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الأفراد والسلطات المكسيكية خلال الغزو، وعن ثلاثة قرون من الحكم الاستعماري و200 عام من الاستقلال".

وردت ممثلة المايا، آنا دزيب، بالطلب من الرئيس المكسيكي تقديم هذه الاعتذارات في شكل أفعال ملموسة لحماية الشعوب الأصلية، وتشكيل "لجنة إحياء الذكرى والاعتراف"، وهي خطة إنمائية للشعوب الأصلية لمعالجة مشاكلها الملحة، وضمان حماية كرامة وحقوق أفرادها، من أجل أن لا يتكرر الظلم والتمييز بتاتا.