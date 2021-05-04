موعد أول أيام عيد الفطر 2021 فلكيا في سوريا.. احتفالات بين العيد وانتخابات الرئاسة

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في سوريا فلكيا، سيصادف 13 مايو الجاري، وذلك وفق حسابات دقيقة لتحديد هلال شهر شوال فلكيا، ليحل عيد الفطر المبارك في سوريا وسط أجواء دعاية انتخابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 26 مايو جاري.

وتبدأ الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 2021 في سوريا، بأداء صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، ويصطحب الآباء الأبناء لتأدية الصلاة والتهنئة بعيد الفطر المبارك، وتقدم أشهى الحلويات في الشوارع السورية عقب صلاة العيد، وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر في سوريا لثلاثة أيام وسط فرحة بارتداء الملابس الجديدة.

احتفالات السوريين بعيد الفطر المبارك لعام 2021، تأتي وسط أجواء انتخابية، حيث أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، اليوم، إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تقدم الأسبوع الماضي، رسميًا بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.

وستجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو الجاري، وهي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها الدولة العربية، منذ بداية أحداث الاضطرابات والصراعات المسلحة الجارية في سوريا منذ عام 2011.