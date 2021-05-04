متى موعد عيد الفطر المبارك 2021 في الجزائر فلكياً؟

تتحرى الجزائر هلال شهر شوال لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الجزائر ، يوم الثلاثاء القادم 11 شهر مايو الحالي بعد غروب 29 من شهر رمضان المبارك.

أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2021 فلكيا ، وفقا لما حدده الفلكيون هو يوم الخميس 13 مايو الجاري، حيث توقعت مراصد فلكية مختلفة أن يكون شهر رمضان الكريم سيكتمل هذا العام 30 يوما في أغلب الدول العربية والإسلامية، ومنها الجزائر.

موعد عيد الفطر في الجزائر 2021

إجازة عيد الفطر في الجزائر تبدأ من يوم 13 مايو إلى يوم 15 مايو الجاري، للاحتفال بإفطار المسلمين بعد صيام شهر رمضان الكريم، حسب العادات والتقاليد، ووفقًا لموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في الجزائر فلكيًا، الذي يوافق 13 مايو.

الاحتفالات تبدأ بعيد الفطر المبارك في الجزائر مع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك، مع أداء صلاة العيد في الجوامع وسماع خطبة العيد والتكبيرات وتزيين المنازل وتناول حلويات العيد وتقديمها للأهل والأصدقاء، وارتداء الملابس الجديدة للكبار والصغار.

العيد وكورونا في الجزائر

الجزائريون ويحتفل كالعالم الاسلامي اجمع ، بأول أيام عيد الفطر في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يأتي عيد الفطر في الجزائر، في وضع استثنائي حيث اتخذت الحكومة إجراءات احترازية في مختلف الولايات للوقاية من فيرس كورونا، والعمل على الحد من انتشاره، من أجل سلامة المواطنين وحفاظا على صحتهم.