مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل ونابلس

شنت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين فجر اليوم الثلاثاء هجومًا على المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل ومدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة الخليل اعتدت مجموعة من المستوطنين، على المواطنين بالضرب وبرشهم بغاز الفلفل اثناء محاولتهم منعهم نصب كرفان استيطاني في اراضيهم الزراعية شرق الخليل.

واقتحم المستوطنون أرض المواطن عارف جابر والتي تبلغ مساحتها 25 دونما في منطقة البقعة، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل، وحاولوا نصب كرفان فيها، في محاولة منهم للاستيلاء عليها.

وعندما حاول المواطن عارف جابر وعائلته التصدي للمستوطنين قام عدد من المستوطنين بالاعتداء عليه بالضرب المبرح تحت حماية جنود الاحتلال ورشوهم بغاز الفلفل.

وأوضح جابر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي المستوطنين فيها على أرضه مشيرًا إلى أنهم وضعوا علامات فيها وتجريف جزء كبير منها خلال الشهر الماضي.

وفي مدينة نابلس تهجم مستوطنون في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، على مركبة المواطن محمد ناجح نجار قرب قرية بورين جنوب مدينة نابلس.

واضاف أن المواطن نجار كان برفقة عائلته عندما استهدفه المستوطنون، ما تسبب لها بحالة من الهلع، مؤكدا أنهم قاموا أيضا بنثر المسامير في الطريق.

وحذر دغلس من تصاعد هجمات المستوطنين في ظل انتشارهم على الطرقات، واستهدافهم المواطنين وممتلكاتهم، داعيا لأخذ درجات الحيطة والحذر.