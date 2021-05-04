يحظى سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4-5-2021 على اهتمام كبير من اللبنانيين في ظل انهيار الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ويحاول اللبنانيون حماية أموالهم من خطر الخسائر المحتلة في ظل الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الليرة التي انهارت كثيرًا.

ونعرض لكم عبر هذه المقالة أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان والتي جاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 87,412 ليرة $57.69

سعر الذهب عيار 22 80,129 ليرة $52.88

اسعار الذهب عيار 21 76,488 ليرة $50.48

اسعار الذهب عيار 18 65,560 ليرة $43.27

سعر الذهب عيار 14 50,991 ليرة $33.65

سعر الذهب عيار 12 43,706 ليرة $28.84

اسعار أوقية الذهب 2,718,525 ليرة $1,794

اسعار جنيه الذهب 611,901 ليرة $403.83

اسعار كيلو الذهب 87,412,375 ليرة $57,688

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 مايو 87,027 76,150 65,271 50,766 43,513

2 مايو 86,488 75,679 64,867 50,451 43,244

1 مايو 86,488 75,679 64,867 50,451 43,244

30 إبريل 86,914 76,052 65,187 50,700 43,457

29 إبريل 87,122 76,234 65,343 50,822 43,561

28 إبريل 87,553 76,611 65,666 51,073 43,776

27 إبريل 86,826 75,974 65,120 50,649 43,413

26 إبريل 87,003 76,130 65,254 50,752 43,502

25 إبريل 86,154 75,386 64,616 50,257 43,077

24 إبريل 86,154 75,386 64,616 50,257 43,077