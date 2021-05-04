سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4-5-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 ص
04 مايو 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4-5-2021
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يحظى سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 4-5-2021 على اهتمام كبير من اللبنانيين في ظل انهيار الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

ويحاول اللبنانيون حماية أموالهم من خطر الخسائر المحتلة في ظل الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الليرة التي انهارت كثيرًا.

ونعرض لكم عبر هذه المقالة أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان والتي جاءت على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 87,412 ليرة   $57.69

سعر الذهب عيار 22  80,129 ليرة   $52.88

اسعار الذهب عيار 21 76,488 ليرة   $50.48

اسعار الذهب عيار 18 65,560 ليرة   $43.27

سعر الذهب عيار 14  50,991 ليرة   $33.65

سعر الذهب عيار 12  43,706 ليرة   $28.84

اسعار أوقية الذهب     2,718,525 ليرة       $1,794

اسعار جنيه الذهب      611,901 ليرة $403.83

اسعار كيلو الذهب      87,412,375 ليرة     $57,688

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

3 مايو 87,027       76,150       65,271       50,766       43,513

2 مايو 86,488       75,679       64,867       50,451       43,244

1 مايو 86,488       75,679       64,867       50,451       43,244

30 إبريل       86,914       76,052       65,187       50,700       43,457

29 إبريل       87,122       76,234       65,343       50,822       43,561

28 إبريل       87,553       76,611       65,666       51,073       43,776

27 إبريل       86,826       75,974       65,120       50,649       43,413

26 إبريل       87,003       76,130       65,254       50,752       43,502

25 إبريل       86,154       75,386       64,616       50,257       43,077

24 إبريل       86,154       75,386       64,616       50,257       43,077

 

 

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