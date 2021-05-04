ننشر لكم عبر موقع فلسطين اليوم سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4-5-2021 والذي يحظى بعمليات بحث هائلة عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي الاهتمام الكبير بين المصريين على اسعار الذهب بسبب أهمية هذا المعدن الثمين ولأنه يحفظ الأموال من الخسائر التي قد تتعرض للخسائر بسبب ارتفاع او انخفاض الدولار المفاجئ.

وفي هذه المقالة سننشر الأسعار بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر اليوم الثلاثاء.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 889 إلى 891

عيار 22 815 إلى 817

عيار 21 778 إلى 780

عيار 18 667 إلى 669

عيار 14 519 إلى 520

عيار 12 445 إلى 446

الاونصة 27,652 إلى 27,723

الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240

الكيلو 889,143 إلى 891,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 903.49 جنيه $57.69

سعر الذهب عيار 22 828.20 جنيه $52.88

اسعار الذهب عيار 21 790.57 جنيه $50.48

اسعار الذهب عيار 18 677.63 جنيه $43.27

سعر الذهب عيار 14 527.04 جنيه $33.65

سعر الذهب عيار 12 451.74 جنيه $28.84

سعر الذهب عيار 9 338.81 جنيه $21.63

اسعار أوقية الذهب 28,098 جنيه $1,794

اسعار جنيه الذهب 6,325 جنيه $403.83

اسعار كيلو الذهب 903,488 جنيه $57,688

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 مايو 903.49 790.57 677.63 527.04 451.74

2 مايو 890.18 778.93 667.65 519.28 445.09

1 مايو 891.30 779.91 668.49 519.93 445.65

30 إبريل 891.34 779.94 668.51 519.95 445.67

29 إبريل 892.81 781.23 669.62 520.81 446.41

28 إبريل 897.17 785.04 672.89 523.35 448.59

27 إبريل 895.58 783.66 671.70 522.43 447.79

26 إبريل 898.99 786.63 674.25 524.41 449.49

25 إبريل 898.04 785.81 673.54 523.86 449.02

24 إبريل 897.74 785.54 673.31 523.68 448.87