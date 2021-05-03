اصابتان في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:54 م
03 مايو 2021
قوات الاحتلالاصابتان في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح
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أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطنين في مواجهات تجري مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، التي يشهد ساكنيه أزمة وجود في ظل تعنت (إسرائيل) بطردهم قسرًا؛ تحت ذرائع واهية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين بجراح إثر قمع قوات الاحتلال اعتصامًا المواطنين احتجاجًا على تهجيرهم من حي الشيخ جراح ، موضحًا أن سيارات الإسعاف نقلت الجريحين إلى المستشفى.

ويحاول الاحتلال جاهدًا طرد أهالي حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم لإحلال بدلهم مستوطنين "متطرفين"، وسط رفض فلسطيني واسع لتلك الانتهاكات المدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو وبضوء أخضر امريكي.

 

 

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