اصابتان في مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح

أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطنين في مواجهات تجري مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، التي يشهد ساكنيه أزمة وجود في ظل تعنت (إسرائيل) بطردهم قسرًا؛ تحت ذرائع واهية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين بجراح إثر قمع قوات الاحتلال اعتصامًا المواطنين احتجاجًا على تهجيرهم من حي الشيخ جراح ، موضحًا أن سيارات الإسعاف نقلت الجريحين إلى المستشفى.

ويحاول الاحتلال جاهدًا طرد أهالي حي الشيخ جراح والاستيلاء على منازلهم لإحلال بدلهم مستوطنين "متطرفين"، وسط رفض فلسطيني واسع لتلك الانتهاكات المدعومة من حكومة بنيامين نتنياهو وبضوء أخضر امريكي.