داخلية غزة توضح تفاصيل حادثة مقتل المواطن "القرم" في حي الصبرة

أوضح مدير مباحث محافظة غزة بالشرطة المقدم "غسان الرواغ"، اليوم الاثنين، في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة جريمة قتل المواطن " خالد القرم" بحي الصبرة وسط مدينة غزة، فجر اليوم.

وبين الرواغ، أن حادث الاعتداء على المجني عليه "القرم" وقع على خلفية مشاكل زوجية بين الزوج من عائلة "القرم" والزوجة من عائلة "الحداد"، ونشب على إثرها عراك بين الطرفين في الساعات الأولى لفجر الاثنين، أدى لقيام عدد من الأشخاص من عائلة "الحداد" بالاعتداء على منزل الزوج.

وذكر مدير المباحث، أنها تزامنت مع وجود المجني عليه "خالد القرم"، وهو شقيق الزوج، أثناء العراك ليتم الاعتداء عليه بآلة حادة في الصدر أدت إلى وفاته.

وأكد الرواغ، انه خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة، تم توقيف 6 أشخاص المشتبه بهم في جريمة القتل، ومباشرة التحقيق معهم.

ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية تمهيداً لإحالة المتهمين الستة وأداة الجريمة إلى النيابة العامة صباح غد الثلاثاء.