اسعار العملات مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، استقرارا في تعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، في بنك المغرب المركزي

واستقر سعر اليورو الأوروبي عند 10.38 درهم للشراء و12.06 درهم للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

كما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 11.93 درهم للشراء و13.86 درهم للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي إلى 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك المغرب المركزي عند 28.50 درهم للشراء و33.12 درهم للبيع.

ويسعى المغرب إلى دخول قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال خلال العام الجاري.

وكان المغرب قد حل في المركز 53 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال "بيزنس دوينج" 2020.

ووفق المؤشر الصادر عن البنك الدولي، حسّن المغرب ترتيبه على المؤشر بعدما زاد 7 نقاط في 2020 مقارنة بـ 2019.