اسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4-5-2021

صعدت أسعار الذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، حسب بيانات جمعية الصاغة السورية، بينما انخفضت الاسعار في السوق السوداء.

و بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الثلاثاء نحو 144 ألف ليرة للشراء، و143 ألفا و500 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 123 ألف و429 ليرة للشراء، ونحو 122 ألفا و929 ليرة للبيع.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السورية غير الرسمية (السوداء) نحو 169 ألفا و773 ليرة للشراء، و175 ألفا و490 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 148 ألفا و618 ليرة للشراء، و153 ألفا و622 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 127 ألفا و462 ليرة للشراء، و131 ألفا و754 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 107 آلاف و893 ليرة للشراء، و111 ألفا و526 ليرة للبيع.

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات في السوق السورية نحو 5 ملايين و288 ألفا و887 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و466 ألفا و964 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و190 ألف ليرة للشراء، ونحو مليون و230 ألفا و67 ليرة للبيع.