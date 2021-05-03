سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء 4-5-2021 .. صعود

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 خلال تعاملات اليوم ، حيث صعد متوسط سعر صرف الدولار في العراق في البورصة الرئيسية والأسواق ، كما سجل الدولار نحو 1475 دينارًا للشراء و1485 دينارًا للبيع في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

ولاقت هذه المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم حول سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم اهتمامًا كبيرًا من قبل العراقيين والمستثمرين في حين يحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد).

فيما يختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

السلطات العراقية أقرت الموازنة المالية للعراق لعام 2021، لتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي، وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2021 :

اليوم ، سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1481 دينارا، وهو نفس السعر في الحارثية. بينما سجل في الموصل نحو 1482 دينارا، وهو نفس السعر في السليمانية.

وفي محافظة البصرة سجل سعر الدولار نحو 1481.50 دينار. وفي السليمانية سجل سعر الدولار نحو 1482 دينارا، وفي دهوك سجل الدولار نحو 1482.75 دينار.

إليك أسعار الريال والدرهم والدينار :

وسجل سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.15 دينار للشراء، و396.49 دينار للبيع. فيما سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.89 دينار للشراء، و388.08 دينار للبيع.

اما سعر الدينار الكويتي سجل مقابل الدينار العراقي نحو 4819.84 دينار للشراء، و4840.17 دينار للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

في حين، سجل سعر الإسترليني أمام الدينار العراقي نحو 2018.07 دينار للشراء، و2020.40 دينار للبيع. فيما سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي نحو 1753.36 دينار للشراء، و1755.15 دينار للبيع.

ونتمنى في نهاية المقالة حول سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 ، ان تكون قد نالت اعجابكم .