اسعار الذهب في مصر تحقق مكاسب كبيرة اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

حقق الذهب مكاسب كبيرة في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، بعدما قفزت أسعار الذهب في مصر، بنحو 5 جنيهات مصرية للجرام، بدعم من صعود الذهب عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان، في حين حافظ البلاديوم على صعوده بعد تجاوزه حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) في الجلسة السابقة.

و حقق الذهب ارباحا في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1789.11 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 893.75 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 782 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670.25 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 521.25 جنيه، وارتفع جرام الذهب عيار 12 إلى 446.75 جنيه.

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1795 دولارا، وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6256 جنيها.