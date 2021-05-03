متى موعد عيد الفطر 2021 في الدول العربية؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 أيام قليلة وينتهي شهر الخير والبركات، شهر الرحمة والغفران، حيث يكتسب المسلمين الكثير من الحسنات من خلال الصلاة والعبادات والصوم والزكاة والطاعات.

و ينتهي هذا الشهر الكريم ويأتي بعده العيد الصغير الفطر المبارك، الذي تم تحديده أنه سوف يوافق يوم 13 من شهر مايو وفي انتظار التأكد من رؤية الهلال، بناء عليه فإن وقفة عيد الفطر سوف تكون يوم 12 مايو.

تقوم اللجان المتخصصة في رؤية الهلال باستطلاع هلال شهر شوال يوم 29 من شهر رمضان وذلك بعد غروب الشمس، بناءً عليه تعلن دار الإفتاء إما يكون هو أول يوم في شهر شوال أو اليوم الثلاثون المتمم لشهر رمضان المبارك. ولقد تم تحديد موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:28 صباحاً بتوقيت القاهرة، ويراعى فروق التوقيت على حسب كل محافظة.

توقيت إجازة عيد الفطر المبارك 2021 بناء على التقديرات السابقة التي لم تأكيدها بعد فإن إجازة عيد الفطر ستكون يوم 13 مايو الموافق يوم الخميس، على أن تستمر ثلاثة أيام، حيث تنتهي يوم 15 مايو الموافق يوم السبت.

تكبيرات عيد الفطر

التكبيرات تعد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد والتي تنطلق منذ ليلة العيد بعد العشاء حتى يحين وقت صلاة العيد وهي تكون ركعتين تضم 12 تكبيرة حيث الركعة الأولى تأتي بسبعة تكبيرات، بينما الركعة الثانية تكون خمس تكبيرات على أن تكون صيغة تكبيرة العيد هي على النحو التالي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

دعاء عيد الفطر 2021

عيد الفطر هو أحد الأعياد الأساسية عند المسلمين وهناك آداب لاستقبال العيد من أهمها هو قول الأدعية منها: إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة كان دعاء النبي في العيدين :

اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ، اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية. إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء ’ إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين.

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة واجعله شاهداً لنا لا علينا اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار واجعلنا فيه من المقبولين .