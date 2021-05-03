سجل سعر صرف الدولار والعملات في السودان اليوم الثلاثاء 4-مايو-2021

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4-مايو-2021 ، ارتفاعًا ، حيث سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية حول معرف أسعار صرف العملات في السودان اليوم ، وكما أسلفنا أن سعر الدولار ارتفع خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الاثنين 3 مايو 2021 ، متأثراً بقرار تعويم الجنية السوداني وفقا لقرار البنك الدولي ، وفي هذه المقالة ندعوكم إلى متابعة المقالة التي اعدها فريق فلسطين اليوم إلى متابعتها حتى النهاية .

اليوم الثلاثاء ، سجل الدولار أمام الجنية السوداني في بنك السودان المركزي ارتفاعًا بنحو 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع، مقابل 387.56 جنيه للشراء و389.50 جنيه للبيع .

وبهذا الارتفاع ليكون سبب تراجع الجنية السوداني في الأيام الأخيرة ، بسبب تطبيق السلطات السودانية سياسة التعويم الجزئي للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي .

وأكدت وسائل إعلام سودانية محلية ، اليوم ، تراجع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وهي: اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4-مايو-2021





وفي 21 فبراير/شباط الماضي طبقت السلطات السودانية تعويم الجنيه الجزئي وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين السكان .

وتم تحريك السعر الرسمي للدولار في البلاد من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

في حين، أخفقت الحكومة الانتقالية في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري كبير، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي ، وفق وسائل إعلام محلية.

أسعار العملات مقابل الجنية السوداني اليوم الثلاثاء الموافق 4-5-2021 :

زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.81 جنيه للشراء 106.34 جنيه للبيع، مقابل 105.54 جنيه للشراء و106.06 جنيه للبيع، أمس. في حين ، بقي سعر الدرهم لدى السوق السوداء عند 109.40 جنيه.

الريال السعودي زاد سعر صرفه لدى السوق السوداء إلى 107 جنيهات مقابل 106.50 جنيه، أمس. وأيضًا زاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 103.68 جنيه للشراء و104.20 جنيه للبيع، مقابل 103.41 جنيه للشراء و103.93 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1289.22 جنيه للشراء و1295.66 جنيه للبيع، مقابل 1285.92 جنيه للشراء و1292.35 جنيه للبيع، أمس.

سعر اليورو والإسترليني

سعر صرف اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي زاد إلى 470.59 جنيه للشراء و472.94 جنيه للبيع، مقابل 470.19 جنيه للشراء و472.54 جنيه للبيع، أمس. وفي السوق السوداء زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 451.25 جنيه للشراء و543.96 جنيه للبيع، مقابل 540.68 جنيه للشراء و543.39 جنيه للبيع، أمس.

علمًا أن سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء انخفض إلى 552 جنيها، مقابل 560 جنيها، أمس.