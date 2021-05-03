موعد و الية صرف رواتب زوي الشهداء و الجرحى في غزة و الضفة

كشفت مصادر فلسطينية عن آلية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى لشهر ابريل الماضي، حيث من المنتظر أن يتم خلال الساعات القادمة الاعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة العموميين.

و وفقا للمصادر، فإنه سيتم الصرف لذوي الشهداء و الجرحى حسب الالية التي تم الصرف بها الشهر الماضي، من خلال إحدى شركات الصرافة التي ستتسلم الكشوفات والحوالة المالية من وزارة المالية، فيما سيتم الصرف بالضفة عبر مكاتب البريد.

و ستقوم الشركة بدورها بإرسال رسائل للمستفيدين لتوضيح موعد ومكان الاستلام، بحيث سيكون بذات آلية الشهر الماضي "الفئات".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر كشف لـ عن آلية صرف راتب شهر ابريل للأسرى والمحررين في الضفة وغزة.

وأوضح أبو بكر أن الصرف سيكون بنفس آلية الشهر الماضي، بحيث سيكون عبر بنك البريد في الضفة، وعبر شركة صرافة في قطاع غزة.

وكانت وزارة المالية صرفت الشهر الماضي رواتب الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى بعيداً عن البنوك، بسبب رفض البنوك استلام كشوفات الرواتب، بسبب التهديدات الإسرائيلية باستهدافها ومقاضاتها في حال لم توقف تعاملاتها.