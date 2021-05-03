نقابة الأطباء في الضفة تصدر بيانًا هامًا بشأن الاحتجاجات واستقبال الحالات الطارئة

أصدر مجلس نقابة الأطباء في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، بيانًا هامًا بشأن الاستمرار بالإجراءات الاحتجاجية النقابية في نابلس ورام الله، وعن العمل في استقبال الحالات الطارئة.

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بيان النقابة... استمرار الأضراب

ابقاء اقسام الطوارىء تعمل لاستقبال الحالات الطارئة فقط... يوم الاربعاء دوام في مراكز الصحة لصرف الادوية

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نقابة الأطباء

الزميلات والزملاء الكرام،

تحية نقابية معطرة برائحة الوطن الغالي، نقابتكم رمز عزتكم وكرامتكم وقد اثبتم انكم الرقم الصعب الذي لا يتنازل عن حقه .

ان نقابة الاطباء دائما جاهزة للحوار من اجل تحصيل حقوق المنتسبين وقد خاضت اليوم حوار مكثف مع الحكومة في مبنى رئاسة الوزراء بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة برئيسها الدكتور عمار دويك ولم يتم التوصل الى اتفاق ولكن اتفق الطرفان على استمرار الحوار لمدة اسبوع من تاريخ اليوم على ان تقوم الحكومة بالغاء الخصومات على الاطباء على خلفية الاضراب وعدم اخذ عقوبات ادارية او مالية بحق اي طبيب , مقابل ان تخفف النقابة اجراءاتها في اقسام الطوارئ.

اجتمع مجلس النقابة اليوم وقرر ما يلي:

1-الاستمرار بالإجراءات النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله كما هي في البيان السابق.

2-العمل في أقسام الطوارئ باستقبال الحالات الطارئة فقط.

3-يوم الأربعاء بتاريخ 05/05/2021 فتح عيادات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة الواحدة ظهرا.

مجلس نقابة الأطباء