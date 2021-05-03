طبيب امريكي يتحدث عن "مناعة القطيع" ضد كورونا

اعتقد أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أن المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد "لا يمكن تحقيقها في المستقبل القريب بسبب انخفاض معدلات التطعيم".

ورجح خبير الامراض المعدية، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن يصبح الوباء تهديدا دائما في الولايات المتحدة لعدة أعوام مقبلة.

وأوضح إن سلالات "كوفيد 19" الجديدة تتطور بسرعة كبيرة للغاية، مما يحول دون توقع منطقي لبناء ما يعرف باسم "مناعة القطيع".

وأقر أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن،

وبيّن فاوتشي، أن الجميع "كان يشعر بالارتباك ويعتقد أن العدوى لن تتراجع حتى الوصول إلى هذا المستوى الغامض من المناعة الجماعية، مهما كان هذا الرقم"، وأقر بتحول في تفكير المختصين، الذين اعتقدوا ذات مرة أن تحقيق المناعة الجماعية بحلول الصيف أمر محتمل.

وأضاف "هذا هو سبب توقفه عن استخدام مصطلح المناعة الجماعية" مشيرًا إلى أن "تطعيم عدد كاف من الناس كفيل بتقليل العدوى".

من جهته، قال مارك ليبسيتش عالم الأوبئة بجامعة هارفارد للصحيفة، إن التطعيم ضد الوباء "لا يزال هو المفتاح لمكافحة الجائحة".