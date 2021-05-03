متى موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2021؟

موعد صرف مساعدات المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2021، تنتظر آلاف الأسر المتعففة والمستفيدين من المنحة القطرية موعد اعلان لجنة إعادة إعمار غزة موعد الصرف و تفعيل رابط الفحص ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهما هذا الأسبوع ، وفق ما صرح به رئيس اللجنة السفير القطري محمد العمادي ، أما عن إضافة وزارة التنمية الاجتماعية أسماء جدد سنتطرق إليه في هذه المقالة الرائعة .

و يزداد البحث عبر محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف أموال المنحة القطرية الجديدة مع رابط الفحص للاستعلام عن أسماء المستفيدين ، ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستوضح أخبار المنحة القطرية .

وحتى الان ، لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن نيتها إضافة أسماء جدد ضمن الدفعة الجديدة في المنحة القطرية ، ومن المتوقع ان تبين ذلك قبل موعد الصرف بيوم واحد على الأقل .

رئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي أعلن يوم الخميس الموافق 29/4/2021، في تصريح له ، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.

كانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

وكان السفير العمادي : قد قال إن "المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة" ، وستجري عملية الصرف في فروع البريد الموزعة في محافظات غزة الخمس، وفق الضوابط والمعايير المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.

شروط استلام أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.