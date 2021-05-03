رسميًا رابط المنحة القطرية الجديد شهر 5- 2021 قبل عيد الفطر

أعلن رئيس لجنة إعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي ، رابط المنحة القطرية الجديد شهر 5- 2021 لتوزيع مساعدات 100 دولار على الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة داخل القطاع ، والآن بدأ المستفيدين من المنحة القطرية بالبحث عن رابط الاستعلام على مواقع الانترنت ، ونتيجة لذلك قمنا بوضع الرابط في الأسفل .

وجاء صرف المنحة القطرية شهر 5- 2021 في وقت يستعد فيه أهالي القطاع الساحلي استقبال عيد الفطر السعيد المبارك بحفاوة كبيرة ، ولقد ارفق لكم فريق فلسطين اليوم رابط المنحة الصادر عن وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية .

ونحرص منذ عام 2018 على نشر رابط المنحة القطرية المقدمة كمساعدة من الدوحة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الويلات من حصار الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع البطالة والفقر .

موعد البدء بصرف المنحة القطرية الجديد 100 دولار :

رابط الفحص ، ويترقب آلاف الأسر المتعففة والمستفيدين من المنحة المقدمة من دول قطر لسكان قطاع غزة اعلان لجنة إعادة إعمار غزة موعد الصرف والرابط ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهما هذا الأسبوع ، وفق ما صرح به رئيس اللجنة السفير القطري محمد العمادي ، أما عن إضافة وزارة التنمية الاجتماعية أسماء جدد سنتطرق إليه في هذه المقالة الرائعة .

اليوم الاحد الموافق 2 مايو 2021 ، رصدنا عمليات بحث عالية على مواقع الانترنت الخاص بـ موعد صرف أموال المنحة القطرية الجديدة مع رابط الفحص للاستعلام عن أسماء المستفيدين ، ما دفعنا لكتابة هذه المقالة التي ستوضح أخبار المنحة القطرية .

وحتى الان ، لم تعلن وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عن نيتها إضافة أسماء جدد ضمن الدفعة الجديدة في المنحة القطرية ، ومن المتوقع ان تبين ذلك قبل موعد الصرف بيوم واحد على الأقل .





شروط استلام أموال المنحة القطرية :

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين وذلك لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.