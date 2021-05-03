ضهير: الموجة الثانية بدأت بالانحسار والاجراءات الحكومية سيتم الإبقاء عليها

أكد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة الدكتور مجدي ضهير، ان الموجة الحالية "الثانية" من انتشار فايروس كورونا في القطاع تشهد حالة من الانحسار خلال الفترة الحالية.

وقال ضهير خلال حديث لـ"مراسل فلسطين اليوم الاخبارية"، اليوم الأثنين، ان الحالة الوبائية في القطاع تشهد حالة من التراجع خلال الفترة الحالية خاصة وان أعداد الإصابات والحالات الحرجة والخطيرة المسجله كل يوم تظهر انخفاضاً واضحاً خلال هذه الفترة، معرباً عن خشيته من معاودة ارتفاع أعداد الإصابات الذي تشهد تراجع في تسجيلها خاصة مع اقتراب طقوس العشر الاواخر وعيد الفطر المبارك التي تكثر فيها التجمعات ما يعطي الفيروس مجالا واسعا للانتشار.

وأوضح ان الاجراءات الوقائية المعمول بها حاليا لن تشهد أي نقص أو زيادة، مشيرا الي ان الاجراءات الحكومية في القطاع الهدف منها هو فرض اجراءات وقائية تلزم المواطنين بها، مطالباً بضرورة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية من التباعد الجسدي و الكمامة واجراءات التعقيم.

وكانت وزارة الصحة بغزة، اعلنت صباح اليوم الاثنين 3/5/2021، عن تسجيل 6 حالات وفاة و371 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية