ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 -5- 2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في مصر، حيث يهم اكبر عدد من المتابعين، ولذلك قمنا باعداد هذا المقال بعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 -5- 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب بشكل مستمر في مصر، لما له من اهمية للكثير من التجار والمهتمين كما يقدم الموقع اسعار العديد من العملات، وقد خصصنا هذا المقال للحديث عن اسعار الذهب في مصر، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 -5- 2021

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 -5- 2021، منذ الصباح وذلك بعد فترة الاستقرار التي حققها منذ يوم الجمعة الماضية، حيث حقق الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ارتفاعا بمقدار 9 جنيهات بعد سعر الاستقرار الذي حققه منذ يوم الجمعة وحتى مساء الأحد.

الذهب عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في تعاملات اليوم الاثنين ليسجل 788.32 جنيه.

سعر أوقية الذهب:

وسجلت الأوقية «الأونصة»، اليوم الاثنين، 1،789.92 $ دولار.

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 -5- 2021

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 قيراط 900.94 جنيه 57.55 $

سعر الذهب عيار 22 قيراط 825.86 جنيه 52.75 $

سعر الذهب عيار 21 قيراط 788.32 جنيه 50.35 $

سعر الذهب عيار 18 قيراط 675.70 جنيه 43.16 $

سعر الذهب عيار 14 قيراط 525.55 جنيه 33.57 $

سعر الذهب عيار 12 قيراط 450.47 جنيه 28.77 $

سعر الذهب عيار 10 قيراط 375.39 جنيه 23.98 $

سعر الجنية الذهب (وزن جرام، عيار 21 قيراط ) 6،306.56 جنيه 402.3 $

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28،022.27 جنيه 1،789.92 $

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 900،936.88 جنيه 57،547.26 $

ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 3 -5- 2021

سعر الذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، ويؤكد الخبراء أن هناك زيادة في الطلب على المعدن الأصفر بسبب تراجع سندات الخزانة الأمريكية وثبات مؤشر الدولار مع مخاوف تزايد الاصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4%، بينما حققت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية ارتفاعا بمقدار 19 دولارات تقريبا .