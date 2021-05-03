أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 -5- 2021، يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في السعودية بمختلف عياراته، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن اسعار الذهب، قررنا كتابة هذا المقال.

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 -5- 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب، كذلك اسعار العملات في العديد من الدول العربية، وهذا المقال خصصناه لكم للحديث عن اسعار الذهب في السعودية، لما له من اهمية كبيرة للكثير من المتابعين والتجار، لمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين 3 -5- 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 -5- 2021

الذهب عيار 24

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 213.16 ريال (56.84 دولار).

الذهب عيار 21

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 186.51 ريال (49.74 دولار).

الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 عند 159.87 ريال (42.63 دولار).

الذهب الاقتصادي

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.34 ريال (33.16 دولار).

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 -5- 2021

أوقية الذهب

واستقر سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6633.75 ريال (1769 دولارا).

الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1492.12 ريال (397.90 دولار).

الذهب العالمي

وتراجعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بتراجع 0.3% منذ بداية الأسبوع.