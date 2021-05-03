تعرف على قيمة زكاة الفطر رمضان 2021 وعلى من تجب؟

يتساءل العديد من المسلمون حول العالم عن قيمة زكاة الفطر في رمضان 2021، حيث أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ويجب على كل مسلم إخراجها حتى لا يضع نفسه في إثم أمام الله.

قيمة زكاة الفطر رمضان 2021

دار الإفتاء المصرية، ‏حددت هذا العام قيمة زكاة الفطر بمقدار 15 جنيهًا، كحد أدنى للفرد، وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “‏زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان".

وتبلغ الـ 15 جنيه أقل من دولار أي تساوي تقريبًا ٠.٩٥$.

وبهذا نكون قد عرضنا لك عزيزي القارئ قيمة زكاة الفطر رمضان 2021.. والآن سنعرض لك متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ وعلى من تجب زكاة الفطر؟ ومن الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟

متى يجب إخراج زكاة الفطر؟

يوجد وقتان لإخراج زكاة الفطر، وهما كالآتي:

وقت وجوب: من مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان؛ أي ليلة العيد، ويجوز إخراجها إلى مغيب شمس يوم العيد،

ويُحرم تأخيرها إلى ما بعد ذلك، وإن وجب على الشخص أن يُخرجها إذا حصل منه التأخير.

ويُحرم تأخيرها إلى ما بعد ذلك، وإن وجب على الشخص أن يُخرجها إذا حصل منه التأخير. وقت جواز: من أول شهر رمضان.

على من تجب زكاة الفطر؟

تُدفع زكاة الفطر للفقراء والمساكين:

كل شخص ليس لديه دخل، أو يكون له دخل بالفعل ولكن لا يكفِ حاجته، وإعالة أسرته.

أرملة وتعول أيتام.

من عليه دين ولا يستطع سده.

المريض.

طالب علم، أو أب لا يستطع الإنفاق على تعليم أبنائه، وغيرهم.

من الذي يجب عليه إخراج زكاة الفطر؟

كل مسلم يجب عليه إخراج زكاة الفطر إذا كان مكلفًا، وإذا كان غير مكلفًا، وجب عليه إخراج زكاة الفطر أيضًا، والذي يخرج عنه زكاة الفطر هو وليه، ومن كان في نفقة غيره فإن الذي يُخاطب بالإخراج هو المنفق كالأب يخرج الزكاة عن نفسه وزوجته وأبنائه.

هل على الرضيع زكاة فطر؟

إن الزكاة تجب على من غربت عليه آخر شمس يوم في رمضان، أي في آخر يوم من رمضان والبدء في ليلة العيد؛

وبهذا وجب على الرضيع الذي غربت عليه آخر شمس يوم في شهر رمضان الزكاة.

هل على الجنين زكاة فطر؟

لا يُكلف الشرع الإنسان إخراج زكاة عن الجنين الذي لم يولد قبل غروب الشمس في آخر يوم في شهر رمضان؛

لأنه كما ذكرنا في الأعلى تجب الزكاة على من غربت عليه آخر شمس يوم في رمضان،

ولكن يجوز إخراج زكاة عن الطفل الذي لم يولد، ولكن إن لم يفعل ولي الأمر هذا فلا ذنب عليه،

وأيضًا إذا وُلد هذا الجنين بعد غروب الشمس فلا تجب عليه زكاة؛ للسبب نفسه.