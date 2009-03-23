يسند بموجبه 4 حقائب وزارية للأول .. « الليكود » و« شاس » يوقعان اتفاقاً ائتلافياً

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

وقع حزبا الليكود وشاس الإسرائيليين الليلة الماضية اتفاقاً ائتلافياً ينص على إسناد أربع حقائب وزارية على الأقل إلى شاس وزيادة مخصصات الأطفال بمليار وأربعمائة مليون شيكل خلال السنوات الثلاث القادمة.

وينص الاتفاق – بحسب الإذاعة العبرية العامة- على إسناد منصب وزير الداخلية إلى ايلي يشاي زعيم الحزب، وإسناد منصب وزير الإسكان إلى اريل اتياس، وتعيين مشولام نهاري في منصب وزير دولة.

وينطوي الاتفاق الائتلافي بين الليكود وشاس على إصلاح دائرة ما يسمى " أراضي إسرائيل" وإدخال تغييرات بنيوية فيها لتكون الدائرة تحت إمرة وزارة الإسكان.

كما اتفق على منح الميزانيات للمعاهد الدينية، ومن المقرر أن تستأنف اليوم الاتصالات بين حزبي الليكود و"يهدوت هاتورا" في مسعى لتوقيع اتفاق ائتلافي بينهما.