أفضل ادعية الافطار في شهر رمضان 2021

يبحث الكثير من المسلمين قبل آذان المغرب عن دعاء الافطار في شهر رمضان 2021 بهدف نيل رضى الله عز وجل واستغلال هذا الوقت للدعاء والمغفرة.

وهناك العديد من الأدعية التي قيلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأدعية ما يلي:

دعاء الافطار في رمضان 2021

‏"اللّهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وعليك توكلت

‏كان النبي ﷺ إذا أفطر يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

أدعيه للصائم مستجابة