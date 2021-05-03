انخفاض اسعار النفط بسبب جائحة كورونا في الهند

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الاثنين، انخفاضا نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالهند.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة (06:20) بتوقيت غرينتش، 48 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 66.28 دولار للبرميل، فيما حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 بالمئة.

يشار انه يقترب إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الهند من عشرين مليونا، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في مايو بفعل زيادة القيود في الهند للحد من تفشي كورونا.

بدورهم قال محللون: "نظرا لأنه لا يزال يبدو أنه رغم ذلك لم يبلغ كورونا ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال مايو".

اما على مستوى العالم فأنه من المتوقع أن ترفع التطعيمات الطلب العالمي على النفط، خاصة خلال ذروة موسم السفر في الربع الثالث من العام الجاري، مما دفع المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار برنت للشهر الخامس على التوالي.

كما اشارت التوقعات أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.17 دولار للبرميل في 2021، ارتفاعا من متوسط الشهر الماضي عند 63.12 دولار، ومتوسط 62.30 دولار لخام القياس منذ بداية العام.