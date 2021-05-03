ريال مدريد يفقد أبرز مدافعيه أمام تشيلسي

كشف نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن طبيعة إصابة المدافع الفرنسي رافائيل فاران، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد أوساسونا.

وقال النادي:" بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافائيل فاران من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة الضامة اليمنى".

ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحافة الإسبانية، فإن اللاعب يحتاج 10 أيام للتعافي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة تشيلسي، وكذلك عن مواجهتي إشبيلية وغرناطة.

يذكر أن ريال مدريد يعاني من إصابات عديدة على رأسها داني كارفخال ولوكاس فاسكيز، في حين هناك شكوك حول جاهزية فيرلاند ميندي وسيرجيو راموس وفيدي فالفيردي.