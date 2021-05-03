طريقة عمل معمول العجوة في العيد 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري طريقة عمل المعمول الذي يشتهر في البلدان العربية، ويبحث الكثيرين في هذه الايام عن طريقة عمل المعمول وكعك العيد، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، قرنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل معمول العجوة في العيد 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم العديد من الوصفات للأكلات والمشروبات والحلويات المختلفة، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة عمل معمول العجوة في العيد، وهو من الحلويات المشهورة في فلسطين وغيرها من البلدان العربية، ولمعرفة الطريقة تابع المقال للنهاية، نرجو ان ينال اعجابكم.

طريقة عمل معمول العجوة في العيد 2021

مكونات معمول بالعجوة لكمية كيلو طحين:

المقادير

كيلو دقيق أبيض خاص بعمل الحلويات

ملعقة صغيرة جداً ملح طعام

طريقة عمل معمول العجوة في العيد

ينخل الدقيق الأبيض في وعاء واسع يسمح بالعجن داخله بحرية وينخل الدقيق مرتين على الأقل حتى يصبح المعمول خفيفاً ولضمان نظافة الدقيق أيضاً.

تذاب الزبدة مع السمنة والزيت وتترك جانباً حتى تهدأ تماماً.

يضاف البيكنج باودر للدقيق ويقلب معه ثم يضاف حليب البودرة والملح أيضاً وتخلط المكونات مع بعضها جيداً.

تذاب الخميرة في كوب من الحليب الدافئ والسكر وتترك جانباً حتى تتفاعل.

طريقة عمل معمول العجوة في العيد 2021

يفرم التمر حتى يصبح ناعم تماماً كالعجينة.

نقوم بإضافة السمنة المذابة للدقيق ونبدأ الفرك على راحة اليد بهدوء.

نقوم بوضع العجينة في قالب ونضع داخلها العجوة.

ثم نقوم بادخال الكعك للفرن حتى يصبح لونه ذهبياً.

ثم نضعه في صحون ونقدمه للضيوف.