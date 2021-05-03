سعر صرف الدولار في السودان اليوم الاثنين 3 مايو 2021- الجنية يهوي والدولار يرتفع

شهد سعر صرف الدولار في السودان ارتفاعاً خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الاثنين 3 مايو 2021 ، متأثراً بقرار تعويم الجنية السوداني وفقا لقرار البنك الدولي .

سعر الدولار ارتفع لدى بنك السودان المركزي إلى 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع، مقابل 387.56 جنيه للشراء و389.50 جنيه للبيع ، ليكون سبب تراجع الجنية السوداني بسبب تطبيق التعويم جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي

وتراجع الجنيه السوداني مقابل اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.

انهيار الجنيه السوداني والسوق السوداء يسيطر

وكان السودان قد طبق تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وسائل إعلام محلية قالت إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

أضافت المصادر أن الحكومة كان عليها توفير حوافز للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.

سعر اليورو والإسترليني

سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي وزاد إلى 470.59 جنيه للشراء و472.94 جنيه للبيع، مقابل 470.19 جنيه للشراء و472.54 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق السوداء

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 451.25 جنيه للشراء و543.96 جنيه للبيع، مقابل 540.68 جنيه للشراء و543.39 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 552 جنيها، مقابل 560 جنيها، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 103.68 جنيه للشراء و104.20 جنيه للبيع، مقابل 103.41 جنيه للشراء و103.93 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء إلى 107 جنيهات مقابل 106.50 جنيه، أمس.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.81 جنيه للشراء 106.34 جنيه للبيع، مقابل 105.54 جنيه للشراء و106.06 جنيه للبيع، أمس.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء عند 109.40 جنيه.

وزاد سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1289.22 جنيه للشراء و1295.66 جنيه للبيع، مقابل 1285.92 جنيه للشراء و1292.35 جنيه للبيع، أمس.