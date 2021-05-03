كوخافي يزور حاجز زعترة وتكثيف جنود الاحتلال على مفترقات الضفة

قالت مصادر عبرية، أن رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، زار صباح اليوم الاثنين 3/5/2021، منطقة عملية حاجز "زعترة" جنوب مدينة نابلس التي وقعت بالأمس وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

وذكر موقع "معاريف"، أن كوخافي أجرى بعد زيارة مكان عملية حاجز "زعترة" تقييمًا للوضع قام فيه قائد فرقة الضفة الغربية العميد يانيف الألوف بمعاينة انتشار القوات على ضوء الأحداث الأخيرة.

وقال كوخافي من مكان العملية:"تعمل العديد من القوات بمساعدة مسؤولي المخابرات وجهاز الأمن العام "الشاباك" منذ يوم أمس للعثور على منفذي الهجوم، وستواصل القيام بذلك حتى تنتهي المهمة."

وبين أن جيش الاحتلال سيزيد من قواته ويوسع نشاطاته العملياتية في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية في إطار استعداده للتصعيد.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر صباح اليوم الاثنين نشر لواء ناحل في المفترقات الرئيسية في الضفة الغربية.

ووفقاً للمراسل العسكري، انتشر جنود لواء ناحال عند مفرق غوش عتصيون، وهناك تعزيزات عند التقاطعات ونقاط الاحتكاك في الضفة العربية.

وأشار المراسل إلى أن تعزيزات جيش الاحتلال تأتي في إطار احتمالات وقوع عمليات جديدة مستلهمة من عملية زعترة التي وقعت مساء أمس وأدت إلى إصابة 3 مستوطنين وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.