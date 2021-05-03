ترقب لـ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر أبريل قبل العيد

يترقب المواطنون في قطاع غزة، صرف المنحة القطرية الجديدة الـ100 دولار عن شهر أبريل قبيل عيد الفطر المبارك 2021، و التي تصرف ضمن مساعدات اللجنة القطرية المقدمة لسكان قطاع غزة.

وتصرف المنحة القطرية بشكل شهري لــ 170 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وتجري عادةً عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي اليوم الخميس 29/4/2021، عن موعد دخول أموال المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأوضح العمادي، أن أموال المنحة القطرية ستدخل قطاع غزة الأسبوع القادم وستوزع قبل عيد الفطر.

وكانت أنباء قد تحدثت بالأمس عن تأجيل الاحتلال لدخول الأموال القطرية لقطاع غزة.

ومع بداية كل شهر، يتم صرف المنحة القطرية 100 $ على المستفيدين من الفئات التي تعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية، و اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي، و يسبق عملية الصرف اعلان موعد صرف المنحة القطرية و نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة 100 دولار.

وفي المنحة السابقة، استلم ما يقارب 170 ألف أسرة 100 دولار من فروع البريد الموزعة في محافظات قطاع غزة الخمس، في حين، حرصت اللجنة القطرية على توزيع المساعدات المالية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك حفاظًا على صحة الافراد من فيروس كورونا.

وفي 3 فبراير الماضي، أكدت وزارة التنمية، أن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية الـ100 دولار، هي من استلم أقل من 16 مرة دون النظر لعدد أفراد الأسرة ومن استلم 16 مرة ولديه عدد 3 أفراد غير متزوجين.

وبشأن الدفعة المقبلة، تأملت الوزارة بتغير في قوائم الأسماء واختيار أسر جديدة، مشيرةً إلى أن اختيار الأسماء الجديدة للاستفادة من المنحة القطرية هو قرار تأخذه اللجنة المخصصة لصرف المنحة القطرية.

وشدّدت في تصريح صحفي، أن الفقر هو المعيار في اختيار الحالات الاجتماعية للاستفادة من المنحة القطرية.

وفيما تعلق بوقف رابط التسجيل، أضافت الوزارة:"استمرار توقف رابط التسجيل لأسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية منذ دخول جائحة كورونا إلى داخل القطاع، إلى الانتهاء من حالة الطوارئ وعودة العمل بشكل اعتيادي".

خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار :

الدخول الى رابط المنحة من هنا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، والذي يعلن عنه الوزارة لاحقًا.

الضغط على خيار الاستعلام عن المنحة القطرية

كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة و تشمل رقم الهوية و تاريخ الميلاد

الضغط على ايقونة استعلام اسفل الصفحة للحصول على موعد و مكان صرف المنحة القطرية التي تحددها وزارة التنمية الاجتماعية.