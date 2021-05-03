كم يبلغ مقدار زكاة الفطر في السعودية ؟

مقدار زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية وطرق إخراجها، زكاة الفطر هي واجبة على كل مسلم صائم ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهى شرعت كمطهرة للصائم من اللغو والرفث، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد في هذه الأيام وقبل صلاة فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة بإذن الله، ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقة مقبولة.

مقدار زكاة الفطر في السعودية

مقدار الزكاة صاع من الأرز أو الشعير أو التمر أو القمح، أو الزبيب أو البر، ويجب إخراجها حبوب كما كان يفعل الرسول الكريم وصحبة الكرام ويجوز إخراج ثمنها نقدًا، ويتم حساب مقدار الزكاة نقدا عن طريق بيان مقدار الضمان من الحبوب السابق بيانها ثم معرفة ثمنه الحالي في السوق وإخراجه، فلا نستطيع يخرج ثمن صاع من الزبيب والغير مقدار يخرج مقدار قاع من الشعير كحد أقصى أو أدنى، ومن يزيد فهو خير