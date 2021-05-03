تعرف على مقدار زكاة الفطر للسوريين المتواجدين في تركيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
03 مايو 2021
زكاة الفطر
اعلان اسفل صورة الخبر

أصدر مجلس أهل العلم السوري في مدينة شانلي أورفا التركية قيمة مقدار زكاة الفطر للعام الحالي 2021 .

وقالت لجنة الإفتاء في المجلس إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومن يعوله إذا كان يجد قوت يوم العيد وليلته

حدد المجلس بعض التعاليم الخاصة بإخراج زكاة الفطر، موضحاً أن مقدارها وفق النصوص الشرعية صاعاً، والذي يقابل في الموازين الحالية 2.5 كغ تقريباً، وهذا هو الأصل بأن تخرجها طعاما من غالب قوت البلد (أرز برغل طحين)

أشار المجلس إلى أنه يجوز إخراجها نقداً استناداً على فتوى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-

وقالت لجنة الإفتاء في مجلس أهل العلم السوري، إن مقدارها بالمال يقدر بـ ١٢ ليرة تركية للسوريين أقلها، ويمكن الزيادة بحسب الاستطاعة

 

 

#تركيا #سوريا #زكاة الفطر للسوريين في تركيا #زكاة الفطر للسوريين #زكاة الفطر في تركيا

متعلقات