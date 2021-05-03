تعرف على مقدار زكاة الفطر للسوريين المتواجدين في تركيا

أصدر مجلس أهل العلم السوري في مدينة شانلي أورفا التركية قيمة مقدار زكاة الفطر للعام الحالي 2021 .

وقالت لجنة الإفتاء في المجلس إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومن يعوله إذا كان يجد قوت يوم العيد وليلته

حدد المجلس بعض التعاليم الخاصة بإخراج زكاة الفطر، موضحاً أن مقدارها وفق النصوص الشرعية صاعاً، والذي يقابل في الموازين الحالية 2.5 كغ تقريباً، وهذا هو الأصل بأن تخرجها طعاما من غالب قوت البلد (أرز برغل طحين)

أشار المجلس إلى أنه يجوز إخراجها نقداً استناداً على فتوى الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-

وقالت لجنة الإفتاء في مجلس أهل العلم السوري، إن مقدارها بالمال يقدر بـ ١٢ ليرة تركية للسوريين أقلها، ويمكن الزيادة بحسب الاستطاعة