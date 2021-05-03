دعاء القنوت للوتر مكتوب.. اللهم اهدنا فيمن هديت

يكثر البحث عن دعاء القنوت مكتوب كاملا في الوتر ضمن أدعية العشر الاواخر من رمضان 2021، وترديد دعاء ليلة القدر كما علمنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، ونصه هو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله.

ومع اقتراب نهاية الشهر المبارك، يزاد البحث عن دعاء القنوت، حيث تكثر العبادات والتقرب للملك ومعطي العطايا وموزع الأرزاق، لهذا نقدم لكم في فلسطين اليوم الإخباريةر لكم الآن دعاء قنوت الوتر مكتوب لترديده في صلاة ركعة وتر كل ليلة.

دعاء القنوت مكتوب كاملاً

دعاء القنوت يشرع في الوتر كل ليلة، وقد جاء في حديث الحسن بن علي بيانه وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.

جاء ضمن حديث آخر حديث علي زيادة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

وعند زيادة الدعاء للقنوت فلا بأس، وتكون الدعوات الطيبة تزيد من الطيب، قنوت الوتر يسمى بهذا الاسم، حيث يتم أداءه في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها، بعدما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقنت هذا القنوت، ويدعو بما يسر الله له من الدعاء.

دعاء القنوت في الوتر pdf

يشرع القنوت أيضاً في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة تعدى عليهم العدو أو حصل عليهم شدائد، يدعون الله بتفريجها وإزالتها في جميع الصلوات، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو في بعضها، وقد كان النبي في الغالب إذا نزل به أمر قنت في الفجر، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعاً، وربما قنت في الصلوات الخمس كلها، وكان يقنت في المدينة يدعو على كفار قريش لما أخرجوه وآذوه، ويدعو للمستضعفين من المسلمين بمكة، وبذلك نكون أرفقنا لكم دعاء القنوت مكتوب كاملا للدعاء به.