استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 3/5/2021، بالتوازي مع عطلة في أسواق الذهب العالمية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 213.24 ريال (56.87 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 186.62 ريال (49.77 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 159.96 ريال (42.66 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند 124.41 ريال (33.18 دولار).

واستقر سعر أوقية الذهب (الأونصة) عند 6633.75 ريال (1769 دولارا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى 1492.96 ريال (398.12 دولار).

والجمعة الماضي "آخر تعاملات الأسبوع" تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بتراجع 0.3% منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

سعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 213.76 57.00

سعر جرام الذهب عيار 22 195.95 52.25

سعر جرام الذهب عيار 21 187.04 49.88

سعر جرام الذهب عيار 18 160.32 42.75

سعر جرام الذهب عيار 14 124.69 33.25

سعر أونصة الذهب بيع 6,648.75 1,773.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,652.50 1,774.00

سعر كيلو الذهب عيار 24 213,762.80 57,003.41

سعر جنية الذهب 8ج عيار 21 1,496.34 399.02

سعر جنية الذهب 8ج عيار 22 1,567.59 418.03

سعر جنية الذهب 8ج عيار 24 1,710.10 456.03

سبيكة الذهب عيار 24 اوقية 6,648.75 1,773.00

سعر سبيكة الذهب 5 اوقية 33,243.75 8,865.00

سعر سبيكة الذهب 10 اوقية 66,487.50 17,730.00