سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:12 ص
03 مايو 2021
سعر الذهب اليوم.png
اعلان اسفل صورة الخبر


يهتم الفلسطينيون بسعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 3/5/2021، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ونعرض لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين واسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      185.09 شيكل      $57.07

سعر الذهب عيار 22 169.67 شيكل      $52.32

اسعار الذهب عيار 21      161.96 شيكل      $49.94

اسعار الذهب عيار 18      138.82 شيكل      $42.81

سعر الذهب عيار 14 107.97 شيكل      $33.29

سعر الذهب عيار 12 92.55 شيكل $28.54

اسعار أوقية الذهب   5,756 شيكل $1,775

اسعار جنيه الذهب   1,296 شيكل $399.53

اسعار كيلو الذهب    185,094 شيكل     $57,074

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

2 مايو 184.58     161.51     138.44     107.67     92.29

1 مايو 184.59     161.52     138.44     107.68     92.29

30 إبريل     184.47     161.42     138.36     107.61     92.24

29 إبريل     185.38     162.21     139.04     108.14     92.69

28 إبريل     186.29     163.01     139.72     108.67     93.14

27 إبريل     185.13     161.99     138.85     107.99     92.56

26 إبريل     185.51     162.32     139.13     108.21     92.75

25 إبريل     186.23     162.96     139.68     108.64     93.12

24 إبريل     186.26     162.98     139.70     108.65     93.13

23 إبريل     186.18     162.91     139.63     108.60     93.09

#سعر الذهب #سعر الذهب في فلسطين

متعلقات