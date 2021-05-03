

يهتم الفلسطينيون بسعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 3/5/2021، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ونعرض لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين واسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.09 شيكل $57.07

سعر الذهب عيار 22 169.67 شيكل $52.32

اسعار الذهب عيار 21 161.96 شيكل $49.94

اسعار الذهب عيار 18 138.82 شيكل $42.81

سعر الذهب عيار 14 107.97 شيكل $33.29

سعر الذهب عيار 12 92.55 شيكل $28.54

اسعار أوقية الذهب 5,756 شيكل $1,775

اسعار جنيه الذهب 1,296 شيكل $399.53

اسعار كيلو الذهب 185,094 شيكل $57,074

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 مايو 184.58 161.51 138.44 107.67 92.29

1 مايو 184.59 161.52 138.44 107.68 92.29

30 إبريل 184.47 161.42 138.36 107.61 92.24

29 إبريل 185.38 162.21 139.04 108.14 92.69

28 إبريل 186.29 163.01 139.72 108.67 93.14

27 إبريل 185.13 161.99 138.85 107.99 92.56

26 إبريل 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

25 إبريل 186.23 162.96 139.68 108.64 93.12

24 إبريل 186.26 162.98 139.70 108.65 93.13

23 إبريل 186.18 162.91 139.63 108.60 93.09