الصحفي الريماوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 13 على التوالي

يواصل الصحافي علاء الريماوي إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم 13 على التوالي احتجاجا على اعتقاله وتحويله للاحتجاز الإداري.

واعتقل الريماوي 21 نيسان/أبريل الفائت من منزله في مدينة رام الله في وحول للتحقيق في مركز توقيف عتصيون في بيت لحم، قبل أن يتم تحويله إلى معسكر عوفر العسكري وإصدار قرار احتجاز إداري لثلاثة أشهر.

وحول تفاصيل اعتقاله قالت زوجته ميمونة عفانة، أنه في يوم اعتقاله طوقت قوة عسكرية المنزل الكائن في منطقة سطح مرحبا في مدينة رام الله،

وبحسب ما نقله المحامي لعائلته فإن التحقيق تركز مع الصحافي الريماوي عن عمله الصحافي و تغطيته التحضير للانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تجري في أيار/ مايو القادم، وعمله للجزيرة مباشر وغيرها من الجهات الإعلامية التي يعمل معها.

وبحسب الزوجة فإن سلطات الاحتلال حولته إلى الزنازين في سجن عوفر بعد إصراره على الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عند اعتقاله.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال في الاستئناف الذي قدمه محامي الريماوي ضد قرار اعتقاله إداريا في 6 ]أيار/ مايو الحالي، مستندا إلى أن ما يقوم به الريماوي يأتي في إطار عمله الصحافي.

والريماوي واحد من 16 صحفيا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل في سجونها على خلفية عملهم الصحافي، بينهم الصحافية بشرى الطويل المعتقلة إداريا منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2020.

ويتزامن اعتقال الريماوي وإضرابه مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي تنتهكه إسرائيل بممارساتها ضد الصحافيين الفلسطينيين العزل خلال قيامهم بعملهم الصحافي.

عيد.