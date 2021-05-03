الدولار في فلسطين اليوم الاثنين 3/5/20021

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الشيقل في فلسطين اليوم الاثنين 3/5/2021 ، الاستقرار ، حيث بلغ سعرة اليوم 3.24 شيقلاً ، ليواصل الانخفاض دون تحقيق أي ارتفاع منذ أسبوعين جراء عودة فيروس كورونا للعالم بقوة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وخاصة الدولار .

ويشار الى ان الانخفاض طال الدينار الاردني ، حيث بلغ سعره اليوم 4.57

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 3/5/2021 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.24

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.57

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.90