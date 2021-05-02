سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب في جمهوية مصر العربية، والتي تهم شريحة واسعة من المصريين خاصة رجال الاعمال ومحلات الصاغة، لذلك سنقدم لكم سعر الذهب اليوم الاثنين.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 887 جنيهًا

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 = (776) جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 = 664 جنيهًا

سعر الجنيه = 6208 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 = 27495 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 = 887 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب = 1769 دولارًا