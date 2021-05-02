سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الاثنين3 مايو 2021

سعر الدولار في الجزائر اليوم الاثنين 3 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم أسعار الدولار واليورو في الجزائر، حيث استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم الاثنين 3 مايو 2021، في تعاملات البنك المركزي والسوق السوداء، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال سعر الدولار واليورو في الجزائر لهذا اليوم.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الاثنين 3 مايو 2021

سعر اليورو في البنك المركزي الجزائري عند 161.55 دينار للشراء و161.60 دينار للبيع.

سعر اليورو في السوق السوداء عند 216.36 دينار للشراء و218.76 دينار للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري عند 133.39 دينار للشراء و133.41 دينار للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 186.28 دينار للشراء و186.35 دينار للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني فسجل 248.71 دينار للشراء و251.47 دينار للبيع، مقابل 248.70 دينار للشراء، و251.46 دينار للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي عند 36.31 دينار للشراء و36.32 دينار للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 49 دينارا للشراء و 49.55 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 35.56 دينار للشراء و35.58 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي عند 47.99 دينار للشراء و48.53 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي الجزائري عند 442.59 دينار للشراء و443.82 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي 597.71 دينار للشراء و604.35 دينار للبيع.